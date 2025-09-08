Yasemin Minguzzi, Katledilen Çocuklar İçin Yürüdü

YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

İstanbul Kadıköy’de bıçakla katledilen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çocukları öldürülen tüm anneler için bir yürüyüş düzenledi. Eyleme, çocuklarını kaybeden aileler ile Kocaelispor taraftarları da katıldı. Yürüyüş, İzmit Merkez Bankası önünden başlayarak Eren Camii önünde sona erdi. Yürüyüşün akabinde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Yasemin Minguzzi, yürüyüş boyunca boynuna astığı Kocaelispor atkısıyla destek verdi. Ayrıca, İzmit’te dövülerek öldürülen Kıvanç Uman’ın ailesi de bu eyleme katıldı.

ACILI AİLENİN DUYGU DOLU SÖZLERİ

Yasemin Minguzzi, konuşmasında herkese teşekkür ederek, “Sadece Kocaeli’ye değil, Türkiye’nin birçok iline gitmek gibi planlarım var. Her yerden çağırılıyorum, durmayacağım, her yere gideceğim. Bu sabah misafir kaldığım evin yanında bir okul olduğunu öğrendim. Müdür mikrofondan çocukların isimlerini okuyordu. ‘Ahmet’ ismi birkaç kez söylendi. Benim çocuğum bugün okula gidemedi, bu çok acı” dedi.

POLİS ŞEHİTLERİNE ATIF YAPTI

Yasemin Minguzzi, İzmir’de 2 polisin şehit olduğu bir silahlı saldırıyla ilgili de konuştu. “İki polis şehit olmuş. Bunu yapan 16 yaşında iblis. Onlar durmuyor, biz de durmayacağız. Mücadeleye devam edeceğiz. Benim hiçbir şeyden korkum yok, zaten canımdan can gitmiş” ifadelerini kullandı. Ayrıca, 2 Ekim’de görülecek davaya Kocaelili gençleri çağıran Minguzzi, “Özellikle gençleri bekliyorum. Türk gençliğine çok güveniyorum. Binin otobüse gelin, çünkü sizin bağırmalarınız mahkeme salonuna kadar bana geliyor. O gün katillerin dördü birden gelecek, yüz yüze olacağız. Ne kadar kalabalık olursak sesimizi o kadar çok duyururuz” dedi.

ADALET ÇAĞRISIYLA YÜREKLERİ DAĞLADILAR

Kıvanç Uman’ın annesi Derya Uman ve babası Orhan Uman da gözyaşları içinde adalet talep etti. Derya Uman, “2023 yılında evladımı kaybettim. ‘Suça sürüklenen çocuk’ dediler. Suça sürüklenen çocuk yoktur, katil çocuk vardır. Oğlum 3 kişi tarafından darbedilerek öldürüldü. Katillerden biri 2 yıl yatıp çıktı. Bu mu adalet? Oğlumu bana geri verin” sözleriyle acısını dile getirdi. Yürüyüşün ardından grup, basın açıklamasının sonrasında alanı terk etti.