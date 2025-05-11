Yasemin Minguzzi, Mücadelesine Devam Ediyor

ANNESİNİN MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Yasemin Minguzzi, kay kay malzemesi almak amacıyla gittiği pazarda bıçaklanarak hayatını kaybeden oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi. Oğlunu kaybettiği günden bu yana, suçluların en ağır ceza alması için var gücüyle mücadele veriyor. Sanıklar 18 yaşından küçük oldukları için alacakları ceza en fazla 24 yıl hapis. Ancak Yasemin Minguzzi’nin öncülüğüyle, çocuk infaz yasasında değişiklik yapılması için şu anda çalışmalar başlatıldı. Bu yıl, Yasemin Minguzzi, oğlu Mattia Ahmet Minguzzi olmadan ilk Anneler Günü’nü geçiriyor.

ANNELER GÜNÜ HATIRALARI

Anne Minguzzi, oğlu Mattia Ahmet’in her yıl Anneler Günü’nde yalnız başına gidip kendisine çiçek aldığını ifade etti. 14 yaşında hayatını kaybeden oğlu Mattia Ahmet’i kaybetmesinin ardından yaşadığı zorlu bir Anneler Günü’nü karşıladı. Mattia Ahmet’in ona 8 yaşındayken hazırladığı hediyenin hikayesini anlattı. “Anneler Günü’nde Ahmet mutlaka, bana giderdi, tek başına kendi başına çiçek alırdı. Bir sene de 13 Mayıs 2018’de Ahmet gittikten sonra teyzesi bana verdi. Saklamış. Malta’ya gittiğimizde bazı eşyalarımızı depoya koymuştuk, kutulardan çıktı. Bez bir çanta, çiçek var, kalp var ve İtalyanca ‘Seni çok seviyorum anne Mattia’ yazıyor. Ahmet’in gidişinden sonra bu çantayı gördüğümde çok zor oldu.”

TEHDİTLERE RAĞMEN DEVAM EDİYOR

Yasemin Minguzzi, oğlunu öldürenlerin en ağır cezayı alması için sürdürdüğü mücadeleyi, gelen tehditlere rağmen devam ettiriyor. Anne Minguzzi, başından beri durmadan yasa değişikliği için çalıştığını belirterek şunları söyledi: “Ben en başından beri hiç durmadım. Yasa değişikliği zaten olması gereken bir şeydi bir Ahmet’imiz gitti, başka Ahmetler gitmesin diye bir Mattia Ahmet Minguzzi yasası geliyor. Zaten çalışmalara başlandı. Gerçekten çok mücadele verdim bunun için. Ahmet’in bahçesine benim gibi acılı anneler de geliyor, onların da katilleri hep salıverilmiş, onlar da ‘Yasemin hanım bize de yardım edin’ diyorlar. Geriye dönük olursa. Hiç durmadık. Çok yorgunum ama mücadeleye devam edeceğim. Hiç ne korktum ne yıldım, hiç!”

GELECEK İÇİN PLANLARI VAR

Yasemin Minguzzi, oğlu adına bir vakıf kurma planları yapıyor. Amacı sokak çocuklarını rehabilite etmek: “Biz bir vakıf kuracağız, ismi Ahmet’in ismi olacak, bu çocuklara rehabilite etmek, sokaktaki çocuklara faydalı bir şey olsun.” Anne Minguzzi’nin annelere de bir mesajı var: “Sadece acılı anneler değil, çok güzel anneler de var, hepsinin Anneler Günü’nü kutluyorum. Çocuklarına sarılsınlar, hiç bırakmasınlar. Her geçen vakit, dakika o kadar önemli ki…”