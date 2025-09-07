Yasemin Özilhan Boşandı, Yeni Hayat Kurdu

YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI

Bir zamanların popüler oyuncularından Yasemin Özilhan, uzun süredir magazin gündeminden uzak bir yaşam sürdürüyor. Ancak son günlerde özel hayatıyla yeniden merak uyandıran Özilhan, 2011 yılından beri evli olduğu iş insanı İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini sonlandırdı. Çift, 3 Eylül 2025’te görülen dava ile resmi olarak ayrıldı. Boşanma süreçlerinin sessiz ve uyumlu bir biçimde tamamlandığı bildirildi.

AÇIKLAMALAR VE İDDİALAR

Yasemin Özilhan, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamada boşanma süreci hakkında bilgi vererek, “İzzet Bey ile evliliğimizi dostane bir şekilde sonlandırdık. Bu karar, saygı ve sağduyu çerçevesinde alındı. Çocuklarımızın iyiliği için ebeveynlik sorumluluğumuzu birlikte sürdüreceğiz.” dedi. Boşanmanın ardından bazı magazin kaynaklarında yer alan ‘ihanet’ ve ‘aldatma’ iddialarına da açıklık getiren Özilhan, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. “Asılsız haberlerle özel hayatımızın speküle edilmesi üzücü.” diyerek, dedikodulardan uzak durulması gerektiğini ifade etti.

Boşanmanın ardından Yasemin Özilhan, uzun yıllar ailesiyle birlikte yaşadığı Sarıyer’deki Boğaz manzaralı evinden taşınma kararı aldı. İddialara göre, iki çocuğuyla yeni bir hayat kurmak isteyen ünlü isim Beykoz’da bulunan lüks bir villayı tercih etti. Kulislerde konuşulanlara göre, Özilhan’ın yeni evinin aylık kira bedeli yaklaşık 20 bin dolar seviyelerinde. Dikkat çeken bir diğer detay ise, bu masrafın eski eşi İzzet Özilhan tarafından karşılanacağı yönünde çıkan söylentiler. Ancak taraflardan bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Özilhan’ın seçtiği site ise ünlüler tarafından tercih edilen bir yer. Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’ndan şarkıcı Demet Akalın’a kadar birçok ünlü isim aynı bölgede yaşıyor.