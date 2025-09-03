Yasemin Özilhan Boşanıyor Mu? Söylentiler Güçlendi

BOŞANMA SÖYLENTİLERİ YENİDEN GÜNDEME GELDİ

14 yıldır evli olan ve örnek çift olarak tanınan Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan hakkında boşanma söylentileri daha önce de gündeme gelmişti. Ancak bu seferki iddialar, daha sağlam ve güvenilir kaynaklara dayanıyor. “Yasemin Özilhan boşanıyor mu?” sorusu, Gel Konuşalım programında sunucu Ece Erken’in açıklamaları sonrası daha fazla dikkat çekmiş durumda.

İDDİALAR ECE ERKEN’DEN GELDİ

Boşanma iddiaları, “Gel Konuşalım” programının sunucusu Ece Erken tarafından gündeme taşındı. Erken, canlı yayında Yasemin ve İzzet Özilhan çiftinin boşanma aşamasına geldiğini, bu bilgiyi güvenilir kaynaklardan aldığını ifade etti. Ancak Erken, çiftle doğrudan iletişim kurma şansının olmadığını da belirtti. Özilhan çiftine yakın kaynaklar ise şu ana kadar bu konuyla ilgili herhangi bir yalanlama ya da onay yapmadı, bu da söylentilerin ciddiyetini artırıyor.

GEÇMİŞTEKİ BENZER DURUMLAR

Yasemin Özilhan, daha önce de benzer söylentilerle gündeme gelmişti. Geçmişte sosyal medya paylaşımları aracılığıyla bu tür haberleri dolaylı olarak yalanlamıştı. 2022 yılında, Yasemin Özilhan’ın sosyal medya hesaplarından eşine dair fotoğrafları kaldırması, benzer boşanma söylentilerine sebep olmuştu.