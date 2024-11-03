Yasemin Sakallıoğlu Motor Sevdası Hakkında Konuştu

ÇİFTİN EĞLENCELİ BULUŞMASI

Yasemin Sakallıoğlu, eşi Burak Yırtar ile birlikte Bebek’te basın mensuplarına görüntü verdi. İkili, karşılaştıkları basın mensuplarına yaptıkları eğlenceli açıklamalarla dikkat çekti. Yasemin Sakallıoğlu, geçtiğimiz günlerde eşiyle birlikte objektiflere yansımıştı ve sohbet sırasında güldüren anlar yaşandı.

MOTOR TUTKUSU VE EŞİNİN AÇIKLAMALARI

Sakallıoğlu, eşinin motor tutkusuna değinerek, “Eşimin bu motor sevdasından dolayı her yere motorla gidiyoruz. Ben konfor insanıyım, korkuyorum aslında ama ona güveniyorum diye biniyorum” dedi. Bu açıklamasıyla kahkahalar atan ikili, motor sevgisinden bahsederken de eğlenceli bir dille durumu özetledi. “Eşimi motordan önce ve motordan sonra olarak ikiye ayırıyorum. Evliliğim yürüsün diye motoru seviyorum” şeklinde espri yaptı.

ESPRİLER BİTMEK BİLMİYOR

Burak Yırtar da, Yasemin’in kask takma konusundaki sıkıntısına değinerek, “Yasemin çok sever motoru, ama kask takmak istemiyor. Daralıyormuş kaskın içinde” açıklamasını yaptı. Bu esprili diyaloglar, basın mensupları arasında keyifli anlar yarattı.

HAZIRLIKLAR VE TEMİZLİK ÜZERİNE

Çift, yaptıkları birlikte Karadeniz turuna da değindi. Burak Yırtar, “Karadeniz harika bir yer. Yasemin de kuymak yapmayı çok sever ama en iyi yemekleri ben yaparım. Temizlikte ise Yasemin çok titizdir; temizledikten sonra evde ona gözükmemeye çalışıyorum, gergin oluyor” diyerek gülümsetti.

MOTOR VE CESARET ÜZERİNE GÜLDÜREN YORUMLAR

Yasemin Sakallıoğlu, “Erkekler motoru çok seviyor” diyerek kahkahalarla şunu ekledi: “Yanlış anlaşılmasın, ben böyle söylemedim. İki tekeri seviyor erkekler. Cesur hissediyorlar. Kariyerimi bitirmeyin, aileme bakıyorum, yanlış anlaşılma olmasın.” Bu tarz açıklamalarıyla röportaj sırasında basın mensuplarını bol bol güldürmeyi başardı.