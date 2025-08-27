Yasemin Şen, Selçuklu Takı Sergisi Açtı

TAKI SERGİSİ AHLAT SELÇUKLU MEZAR TAŞLARINDAN İLHAM ALDI

Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlayan Yasemin Şen, Bitlis Ahlat’taki Selçuklu Mezarlığı’ndan ilham alarak tasarladığı takılardan oluşan bir sergi açtı. Şen, mezar taşlarındaki motifleri takılara işleyerek, bunların yalnızca bir süs eşyası değil, kültürel kimlik, aidiyet ve belleği yansıtan bir araç olduğunu göstermeyi hedefliyor.

SELÇUKLU MOTİFLERİYLE MODERN YORUM

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olan Yasemin Şen, mezuniyet projesinde Selçuklu Mezarlığı’ndan esinlenerek çağdaş takılar tasarladı. “Kültürün Yansıması, Takıların Hafızası” isimli sergisini Ata Buz Müzesi’nde sunan Şen, Selçuklu medeniyetine dair güçlü izler taşıyan Ahlat Selçuklu mezar taşlarındaki motifleri modern takı tasarımları ile birleştirdi. Şen, geçmişin izlerini günümüz estetiğiyle harmanladığını belirtti.

KÜLTÜREL BELLEĞİ GÖRÜNÜR KILMA AMACI

Sergide bulunan eserlerle kültürel belleği görünür kılmayı ve hatırlatmayı amaçlayan Yasemin Şen, “Bu sergi, Selçuklu medeniyetinin derin izlerini taşıyan Ahlat Selçuklu mezar taşlarından ilhamla şekillenmiş çağdaş takı tasarımlarını bir araya getiriyor. Ahlat’daki bu tarihi taşlar yalnızca mezar taşı değil, bir dönemin estetik anlayışını, inanç dünyasını ve kültürel kimliğini yansıtan eşsiz belgeler” ifadelerini kullandı.

KÜLTÜREL KİMLİK VE MOTİFLERİN ÖNEMİ

İran’ın Erdebil kentinden gelen misafirlere takılarını tanıtan Şen, “Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan Selçuklu Mezarlığı’ndaki mezar taşlarındaki motifleri çalıştım. Bu motifler, kültürel kimliğimizin bir yansıması. Selçuklu’ya ait motifleri takılarda insanlara sunmak istedim. Asıl amacım, takının sadece bir süslenme aracı olmadığını, aynı zamanda kültürel kimlik, aidiyet duygusu ve statü belirtisi olduğunu göstermektir” dedi.