Yasemin Ve İzzet Özilhan Ayrılıyor Mu?

BOŞANMA SÖYLENTİLERİ YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan çiftinin 14 yıllık evlilikleri hakkında boşanma iddiaları yeniden gündeme geldi. Bu sefer söylentiler, daha güçlü ve güvenilir kaynaklara dayanarak daha fazla dikkat çekiyor. Özellikle “Yasemin Özilhan boşanıyor mu?” sorusu, Gel Konuşalım programında sunucu Ece Erken’in yaptığı açıklamalarla daha çok merak edilmeye başlandı.

ECE ERKEN’İN AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Ece Erken, canlı yayında Yasemin ve İzzet Özilhan çiftinin boşanma aşamasına geldiğini duyurdu ve bu bilgiyi sağlam kaynaklardan aldığını belirtti. Ancak Erken, şu an çiftle doğrudan iletişime geçme fırsatı bulamadığını da ifade etti. Bu durum, izleyicilerin dikkatini daha fazla çekiyor.

KAYNAKLARDAN RESMİ AÇIKLAMA YOK

Ozilhan çiftine yakın kaynaklar, boşanma iddiaları ile ilgili henüz yalanlama ya da doğrulama yapmadı. Bu belirsizlik, tamamen iddiaların ağırlığını artırıyor. Daha önce de benzeri söylentilerle gündeme gelen Yasemin Özilhan, geçmişte sosyal medya paylaşımlarıyla bu tür haberlere dolaylı olarak yanıt vermişti. 2022 yılında ise Yasemin Özilhan’ın sosyal medya hesabından eşine ait fotoğrafları kaldırması, zaten süregelen boşanma söylentilerine sebep olmuştu.