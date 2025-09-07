Yasemin Ve İzzet Özilhan Boşandı

BOŞANMA ŞAŞKINLIK YARATTI

Magazin dünyasının dikkat çeken örnek çiftlerinden Yasemin ve İzzet Özilhan’ın evliliği sona erdi. 14 yıl süren bu birliktelik, toplumda büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. Bu hafta, Magazin Bahane programında Yasemin ve İzzet Özilhan’ın boşanması gündemin en önemli konu başlıklarından birini oluşturdu. Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, Özilhan çiftinin 14 yıllık evliliğini detaylı bir şekilde ele aldı ve ayrılığın nedenlerine dair yorumlarda bulundu.

KARİYERDEN UZAKLAŞMA

Programda, Yasemin Özilhan’ın evlilik sonrası oyunculuğu bıraktığına dikkat çekildi. Yasemin Ergene olarak tanınan ünlü oyuncunun, Özilhan soyadını aldıktan sonra sanat kariyerine devam etmediği ve bu kararın ailesi tarafından yönlendirildiği ileri sürüldü. Solaker ve Kalaycıoğlu, Yasemin Özilhan’ın evlilik süresince aile tarafından sunulan imkanlarla hayatını sürdürdüğünü belirtti. Bunun yanında, Özilhan’ın son dönemde bu imkânlarla kısıtlı kalmak istemediği ve kendi yolunu çizmeye yönelik arzusu, boşanmanın arkasındaki önemli sebepler arasında gösterildi.