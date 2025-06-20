Yasemin Y’nin Katili Kuzeni M.Ç. Çıktı!

OLAYIN GELİŞİMİ

Diyarbakır’ın Ergani ilçesindeki Kemertaş Mahallesi’nde yaşayan bir aile, on yaşındaki kızları Yasemin Y’nin kaybolduğunu bildirdikten sonra polisle iletişime geçti. Hemen sonrasında bölgeye gelen polis ekipleri ve vatandaşlar, küçük kızı bulmak için çevrede arama faaliyetlerine başladı.

CİNAYETİN BULUNMASI

Yapılan arama çalışmaları sonucunda, Yasemin Y’nin cesedi, oturduğu sitenin başka bir bloğunun 2. katındaki yangın merdiveninde keşfedildi. 112 Acil Sağlık ekipleri, çocuğun bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Yasemin’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

ŞÜPHELİLER VE TUTUKLAMALAR

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aynı binada yaşayan 17 yaşındaki kuzeni M.Ç. gözaltına alındı. M.Ç’nin evinde gerçekleştirilen aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir bıçak, altı adet kanlı ayakkabı ve kanlı bir ıslak mendil bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ç, adliyeye sevk edildi. Ardından, M.Ç’nin sorgusu esnasında 17 yaşındaki başka bir kuzeni İ.Y.T. de gözaltına alındı. M.Ç. “kasten öldürmek” suçlamasıyla tutuklanırken, İ.Y.T. adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

CİNAYETİ İTİRAF EDİŞİ

Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre, geçtiğimiz yıl annesini kaybeden M.Ç, bunun üzerine bunalıma girdi. İlk ifadesinde “Ben öldürdüm” diyerek cinayeti kabul etti. “Birini öldürmeye karar vermiştim ama kimi öldüreceğimi bilmiyordum” şeklinde konuşan M.Ç, Yasemin Y’ı öldürmeye cinayetten sadece bir gün önce karar verdiğini belirtti. Neden bu cinayeti işlediğini ise “Denk geldi” diyerek açıkladı.