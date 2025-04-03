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Yasin Kol, 1. Lig Maçına Atandı

YABANCI HAKEM TARTIŞMALARI ÖNE ÇIKTI

Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş’ın Galatasaray’ı 2-1 yenip önemli bir galibiyet elde ettiği maç öncesinde, yabancı hakem tartışmaları yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ülke içerisindeki yabancı hakem talebini reddetti ve karşılaşmaya Yasin Kol’u atadı.

SÜRPRİZ ATAMA GELDİ

Yasin Kol, derbideki görevinden sonra bu hafta 1. Lig maçında düdük çalacak. Merkez Hakem Kurulu (MHK), Kol’u 1. Lig’de gerçekleşecek olan önemli Fatih Karagümrük-Erzurumspor FK karşılaşmasında hakem olarak atadı. Kol’un yardımcı hakemlik görevini Samet Çiçek ve Kemal Mavi üstlenecek. 1. Lig’de Karagümrük 56 puanla 2. sırada, Erzurumspor ise 54 puanla 3. sırada yer alıyor.

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