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Yasin Kol: Süper Lig Derbi Hakemi

HAFTANIN MAÇLARI VE HAKEMLERİ

Trendyol Süper Lig’de milli aranın ardından heyecan, 28 Mart Cuma, 29 Mart Cumartesi ve 31 Mart Pazar günleri oynanacak 29. hafta maçlarıyla yaşanacak. Bu müsabakalarda görev alacak hakemlerin bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinde paylaşıldı. Bu haftanın dikkat çeken mücadelesinde Beşiktaş ile Galatasaray, derbi maçında karşı karşıya gelecek ve bu karşılaşmaya hakem Yasin Kol atandı.

YASİN KOL KİMDİR?

Yasin Kol, 15 Aralık 1987 tarihinde Trabzon’da dünyaya gelen bir Türk futbol hakemidir. Asıl mesleği güvenlik görevliliği olan Yasin Kol, hakemlik kariyerine genç yaşlarda başlamış ve bu alanda hızla yükselmiştir. Türkiye’nin önde gelen hakemlerinden biri olarak belirlenen Kol, Süper Lig’deki maçlarda aktif olarak görev alıyor. Kariyerinin büyük bir kısmını Türkiye futbolunun en üst düzey organizasyonlarında geçiren Yasin Kol, ulusal ve uluslararası birçok önemli müsabakayı yönetmiştir.

ULUSLARARASI ARENADA FAALİYETLER

Yasin Kol, 2010 yılında FIFA kokartını alarak uluslararası arenada hakemlik yapma fırsatını elde etmiştir. Süper Lig’de birçok maçta görev almanın yanı sıra Türkiye Kupası ve Süper Kupa gibi önemli organizasyonlarda da hakem olarak yerini almıştır. Yasin Kol’un tuttuğu takım hakkında ise herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

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