Yasin Obuz estetik yaptırdı

TV8’de yayınlanan MasterChef Türkiye yarışması ile tanınan Yasin Obuz ameliyat masasına yattı.

‘MasterChef Türkiye’ yarışmasından sonra ‘Survivor’a da katılan Yasin Obuz burun estetiği yaptırdı. Yasin Obuz hastane paylaşımıyla dikkat çekti.

‘MasterChef Türkiye’ yarışmasın ve ‘Survivor’ ile tanınan Yasin Obuz da Aleyna Kalaycıoğlu gibi estetik yaptırdı. Yasin Obuz da estetik yaptıranlar kervanına katıldı.

Yarışmalardaki polemikleriyle tanınan Obuz burnunu yaptırdı. Yasin Obuz, daha önce burnunda kırık olduğunu ve nefes alma sorunları yaşadığını belirtti. Obuz, bu nedenle operasyon geçirdiğini sözlerine ekledi.

Obuz, ameliyat olduktan sonra sosyal medya hesabından; “Gaffayı yedim hastanede eve gideceğim” notuyla fotoğrafını paylaştı.