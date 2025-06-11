Yasin Özcan, Heyecanlıydı Ama Maç Geçti

A MİLLİ TAKIMDA YENİ BİR DENEYİM

A Milli Futbol Takımı’nın Meksika ile oynadığı hazırlık maçında ilk kez forma giyen Yasin Özcan, yaşadığı heyecanı aktardı. Yasin, “Sanki hayatımda ilk kez profesyonel maça çıkıyormuş gibi bir heyecan vardı. Ama ısınmada tamamen geçti. Genel olarak çok iyi bir deneyim oldu. Beni oynattığı için hocam Montella’ya teşekkür ederim” dedi.

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kasabasında düzenlenen hazırlık maçında A Milli Takım, Meksika’ya 1-0 yenildi. Yasin Özcan, basın mensuplarına bu maçı değerlendirdi. Maçta hatalarını gördüklerini belirten Yasin, “İlk yarı çok iyi top oynadık. Küçük bir konsantrasyon eksikliği nedeniyle ilk yarının sonlarında gol yedik. Bu bizi düşürse de ikinci yarıda oyunu bırakmamaya çalıştık. İkinci yarı biraz git gelli oldu. Bizim gol atma isteğimiz arttı. Biz bunu hazırlık maçı olarak görmüyoruz. Dünya Kupası’na hazırlık tarzında bir maç. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Kaybettik ama hatalarımızı gördüğümüz bir maç olarak yorumluyorum” ifadelerini kullandı.

Yasin Özcan, ilk milli maçında yaşadığı duygularla ilgili olarak, “Sanki hayatımda ilk kez profesyonel maça çıkıyormuş gibi bir heyecan vardı. Ama ısınmada tamamen geçti. Genel olarak çok iyi bir deneyim oldu. Beni oynattığı için hocam Montella’ya teşekkür ederim. Bu maç eksiklerimi görme şansım oldu. Bu eksikleri düzelterek en iyi şekilde devam edeceğim” dedi. Genç savunmacı, sözlerini “Takımdaki ağabeyler bana tamamen kulüpte nasıl oynuyorsam öyle oynamamı söylediler. Heyecan yapmamam gerektiğini söylediler. Kaan Ayhan ağabey ‘En iyi maçını sakin mi yoksa heyecanlı şekilde mi oynadın’ dedi. Onun öyle demesi beni rahatlattı.” diyerek tamamladı.