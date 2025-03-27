Yasin Öztekin Gol Krallığında Zirvede

BUCASPOR 1928’DE YASİN ÖZTEKİN’İN BAŞARISI

Bucaspor 1928 forması giyen 38 yaşındaki futbolcu Yasin Öztekin, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 16 gol atarak gol krallığı yarışında birinci sırada yer alıyor. Bucaspor 1928, ligde 29. hafta itibarıyla 28 karşılaşmada 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 45 puan toplayarak 7. sırada bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, sezon içerisinde Ulusal Kulüp Lisans kriterlerini yerine getiremediği için 3 puan silme cezasıyla karşılaştı. Ancak buna rağmen play-off hattının hemen bir basamak altında ve 2 puan gerisinde kalan İzmir ekibi, üst lig hedefini sürdürmeye devam ediyor.

YASİN ÖZTEKİN’İN SKOR KATKISI

Bucaspor 1928, ligde toplam 37 golle rakip fileleri havalandırırken, Yasin Öztekin’in bu başarısındaki katkısı oldukça dikkat çekici. 38 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı-lacivertli formayla 2 bin 255 dakika süre alarak 16 golle gol krallığı yarışında liderlik ediyor. Öztekin’in ardından 13 gol atan Rahmi Anıl Başaran, Yusuf Mert Tunç ve Bahattin Berke Demircan geliyor. Ayrıca, Yasin Öztekin bu sezon Türkiye Kupası’nda da 2 maçta 2 gol kaydetmeyi başardı.