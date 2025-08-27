Gündem

Yasin Tunahan N., Tacizden Tutuklandı

yasin-tunahan-n-tacizden-tutuklandi

ANADOLU’DA ŞOK EDEN OLAY

Ankara’da yaşayan Yasin Tunahan N., sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımlarla dikkat çekti. 9 yaşındaki kızı ile birlikte çocuk parklarındaki diğer çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden ve Kur’an-ı Kerim’e ağır hakaretler içeren görüntüler, büyük bir tepkiyle karşılandı.

GÖZALTINA ALINARAK TUTUKLANDI

Yayınlanan bu görüntüler sonrasında Yasin Tunahan N. gözaltına alındı. Ardından çıkarıldığı mahkemede, tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. Bu olay, toplumda büyük bir infiale sebep oldu.

ÖNEMLİ

Gündem

Yasin Tunahan N., Çocuklara Taciz Etti

Ankara'da Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden ve kızıyla ilgili cinsel taciz suçunu kabul eden Yasin Tunahan N. tutuklandı.
Gündem

Dezenflasyon Süreci Kesintisiz Devam Ediyor

Merkez Bankası Başkanı Karahan, Ankara Sanayi Odası'nda, Haziran 2024'te başlayan kesintisiz dezenflasyon sürecinin devam ettiğini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.