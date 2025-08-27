Yasin Tunahan N., Tacizden Tutuklandı

ANADOLU’DA ŞOK EDEN OLAY

Ankara’da yaşayan Yasin Tunahan N., sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımlarla dikkat çekti. 9 yaşındaki kızı ile birlikte çocuk parklarındaki diğer çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden ve Kur’an-ı Kerim’e ağır hakaretler içeren görüntüler, büyük bir tepkiyle karşılandı.

GÖZALTINA ALINARAK TUTUKLANDI

Yayınlanan bu görüntüler sonrasında Yasin Tunahan N. gözaltına alındı. Ardından çıkarıldığı mahkemede, tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. Bu olay, toplumda büyük bir infiale sebep oldu.