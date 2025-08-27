Yasin Tunahan N. Tutuklandı

ANAYASAL GÜVENLİK İHLALİ

Ankara’da Yasin Tunahan N. isimli şahıs, Kur’an-ı Kerim’e yönelik hakaret içeren davranışlar sergilediği ve 9 yaşındaki kızı ile çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu açığa çıkardığı bildirildi. Sosyal medya platformlarında paylaşılan bu rahatsız edici görüntüler, toplumsal tepki çekti.

YASAL İŞLEM SÜRECİ

Görüntüler üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, Yasin Tunahan N.’yi gözaltına aldı. Yapılan soruşturmanın ardından, şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Bu olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve yasaların gerektirdiği önemli bir suç teşkil ettiği düşünüldü.