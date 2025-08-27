Haberler

Yasin Tunahan N. Tutuklandı, Cinsel Taciz

ANKARA’DA TUTUKLAMA

Ankara’da, Kur’an-ı Kerim’e yönelik hakaretlerde bulunan ve 9 yaşındaki kızına cinsel tacizde bulunduğunu kabul eden Yasin Tunahan N., tutuklandı. Yaşayan Yasin Tunahan N., sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, Kur’an-ı Kerim’e ağır ifadeler kullanarak, çocuk parklarındaki diğer çocuklara da cinsel tacizde bulunduğunu itiraf ediyor.

GÖZALTINA ALMA VE MAHKEME SÜRECİ

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Yasin Tunahan N., gözaltına alındı. Yapılan sorgulama sonucunda, çıkarıldığı mahkeme, kişinin tutuklanmasına ve cezaevine gönderilmesine karar verdi. Olay, kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılandı.

Teknofest Mavi Vatan İstanbul’da

Savunma sanayi firması STM, 30-31 Ağustos'ta İstanbul'daki TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinde Türkiye'nin yerli teknolojilerini ve geliştirilen gemi ile denizaltıları tanıtacak.
Aleyna Tilki, Yeni Klip Paylaştı

Aleyna Tilki, sosyal medya üzerinden paylaştığı yeni klibiyle büyük ilgi topladı. Renkli görseller ve enerjik atmosfer klibin dikkat çekici unsurları arasında yer alıyor.

