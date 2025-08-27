Yasin Tunahan N. Tutuklandı, Cinsel Taciz

ANKARA’DA TUTUKLAMA

Ankara’da, Kur’an-ı Kerim’e yönelik hakaretlerde bulunan ve 9 yaşındaki kızına cinsel tacizde bulunduğunu kabul eden Yasin Tunahan N., tutuklandı. Yaşayan Yasin Tunahan N., sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, Kur’an-ı Kerim’e ağır ifadeler kullanarak, çocuk parklarındaki diğer çocuklara da cinsel tacizde bulunduğunu itiraf ediyor.

GÖZALTINA ALMA VE MAHKEME SÜRECİ

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Yasin Tunahan N., gözaltına alındı. Yapılan sorgulama sonucunda, çıkarıldığı mahkeme, kişinin tutuklanmasına ve cezaevine gönderilmesine karar verdi. Olay, kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılandı.