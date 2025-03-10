Yasin Uysal Alaşehir Tariş’e Atandı

YENİ ATAMA VE HEDEFLER

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, S.S. 19 Nolu Alaşehir Tariş Kooperatifi Müdürlüğüne Yasin Uysal atandı. Bu atama, Mehmet Bozan’ın S.S. Salihli Üzüm Tarım Satış Kooperatifi Müdürlüğüne atanmasının ardından gerçekleşti. Yasin Uysal, yeni görevi için basın mensuplarıyla bir araya geldi.

ÜZÜMDEKİ KALINTI SORUNU

Uysal, “Önceliğimiz, bölgemizde yetişen ve yöre halkımızın en büyük gelir kaynağı olan üzümümüzdeki kalıntı sorununu çözmek için sektördeki tüm iş ortaklarımızla ortaklaşa hareket ederek, etkili bir çalışma yürütmek olacaktır” şeklinde konuştu. Bu çerçevede, ortakları bilgilendirmek amacıyla mahalle ziyaretleri gerçekleştireceklerini ve tüm çiftçilere bilgilendirmeler yapacaklarını belirtti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE KOOPERATİF BİLİNCİ

Uysal, amacının sürdürülebilir tarım ekosistemini korumak olduğunu ve bu hedefe ulaşmak için tüm çalışanlar ve ortaklarla birlikte hareket edeceklerini vurguladı. “Tariş markamızı, değerli yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın katkılarıyla, en önemlisi tüm ortaklarımızın alın teriyle, ülkemizde ve dünyada hak ettiği marka değerine ulaştırmak” istediğini ifade etti. Uysal, “Buranın gerçek sahibi olan tüm çiftçilerimizi karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma anlayışı içerisinde çalışmaya teşvik ediyoruz ve sunduğumuz tüm hizmetlerden faydalanmak için kooperatifimize bekliyoruz” diye ekledi.