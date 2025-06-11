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Yasin Ve Demir Ege, Meksika’da Oynadı

MAÇIN DETAYLARI

Türkiye, hazırlık karşılaşmasında Meksika ile Amerika’da bir araya geldi. A Milli Takım’ın genç futbolcuları Yasin Özcan ve Demir Ege Tıknaz, bu maçla birlikte uluslararası arenada kariyerlerinde bir ilke imza attı. İki futbolcu, A Milli Futbol Takımı’yla ilk defa karşılaşma deneyimini Meksika’ya karşı yaşadı.

OYUNDAKİ PERFORMANSLARI

19 yaşındaki Yasin Özcan, Meksika karşısında A Milli Takım formasıyla ilk 11’de yer aldı. Demir Ege Tıknaz ise 77. dakikada oyuna dahil olarak bu önemli karşılaşmadaki ilk uluslararası deneyimini yaşadı. Yenilikçi oyuncular, teknik direktör Montella tarafından sahaya sürüldü.

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