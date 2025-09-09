Yaşlanma Göz Kapaklarında Sarkma Oluşturuyor

YAŞLANMA VE GÖZ KAPAKLARINDA SARKMA

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Op. Dr. Gözde Akyol, yaşlanmanın, genetik unsurların ve yaşam tarzının göz kapaklarında sarkma oluşturduğunu belirtiyor. Dr. Akyol, “Göz kapaklarındaki sarkmalar görme güçlüğüne yol açabiliyor” diyor. Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi’nden olan Dr. Akyol, göz kapağı estetiğinin dünya genelinde yaygın bir cerrahi estetik işlem olduğunu vurgulayarak, “International Society of Aesthetic Plastic Surgery’nin (ISAPS) 2023 verilerine göre, dünya genelinde 2,1 milyonun üzerinde blefaroplasti ameliyatı gerçekleştirildi. Bu da işlemin, en sık uygulanan estetik cerrahilerden biri olduğunu ortaya koyuyor” ifadelerini kullanıyor. Yaşlanma, genetik faktörler ve yaşam tarzı, göz kapaklarında sarkma, torbalanma ve deri fazlalığına neden olabiliyor. Bu durum sadece estetik bir sıkıntının ötesine geçerek, görme alanını daraltarak günlük yaşamı olumsuz etkileyebiliyor.

AMELİYATIN FAYDALARI

Op. Dr. Akyol, ameliyatın detaylarına değinerek, “Üst veya alt göz kapaklarındaki fazla deri, kas ve yağ dokusu çıkarılarak ya da yeniden şekillendirilerek hem daha genç ve dinamik bir görünüm sağlanabiliyor hem de hastanın görme fonksiyonu iyileştirilebiliyor” diyor. Ameliyat genellikle lokal anestezi altında kısa sürede gerçekleştiriliyor. Op. Dr. Akyol, “İyileşme süreci kişiden kişiye değişmekle birlikte çoğu hastamız birkaç gün içinde sosyal yaşamına dönebiliyor. Doğru hasta seçimi, deneyimli cerrah ve uygun planlama ile güvenli ve tatmin edici sonuçlar elde edilebiliyor” şeklinde konuşuyor.

SAĞLIK AÇISINDAN ÖNEMİ

Göz kapağı estetiği ameliyatının (blefaroplastinin) yalnızca estetik değil, aynı zamanda fonksiyonel bir tedavi ihtiyacı olduğunu belirten Op. Dr. Akyol, “Göz sağlığı, yaşam kalitesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle göz kapağı estetiğini sadece kozmetik bir tercih olarak değil, aynı zamanda sağlık açısından da değerlendirmek gerekir” diyor.