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Yaşlı Adam Bahçesinde Yangın Çıkardı

YAŞLI ADAMIN BAHÇESİNDE ÇIKAN YANGIN

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Kıyakdede köyünde, 88 yaşındaki A.K.’nin bahçesinde meydana gelen yangında ahır ve samanlık alevlere teslim oldu. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen kimse olmadığı öğrenildi.

OLSUNAMA NEDENİYLE KONTROLSÜZ YAYILDI

Olay, A.K.’nin müstakil evinin önündeki bahçede ot temizliği yaptığı sırada kuru otları ateşe vermesiyle başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler hızlı bir şekilde kontrolsüz şekilde yayıldı ve evin yakınındaki ahıra ve samanlığa sıçradı.

KÖY SAKİNLERİ YANGINI FARK ETTİ

Yangını fark eden köy sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylülerin ilk müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangında ahır ve samanlığın tamamen yandığı belirtiliyor. Olayla ilgili detaylı incelemenin başlatıldığı öğrenildi.

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