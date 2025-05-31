Yaşlı Adam Bisikletle Geçerken Çarpıldı

KAZA ANINDA YAŞANAN TRAJEDİ

Samsun’un Bafra ilçesinde, yaya geçidinden elinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Ali Can, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Bafra ilçesi, Samsun Sinop karayolunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Cemal A. yönetimindeki 55 AİT 271 plakalı hafif ticari araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı.

SALAHİYETİN KAYBOLUŞU

Kazanın ardından ağır yaralı olarak olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali Can’ı Bafra Devlet Hastanesine kaldırdı. Fakat burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.