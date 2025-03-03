Yaşlı Adam Cipin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

YAŞLI ADAM CİPİN ÇARPMA SONUCUNDA HAYATINI KAYBETTİ

Adana’da, yolun karşısına geçmeye çalışırken bir cipin çarpması sonucu 73 yaşındaki Osman Biçer hayatını kaybetti. Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı’nda gerçekleşti. İddiaya göre, Musa G. yönetimindeki 01 BAB 870 plakalı cip, yolun karşısına geçmekte olan Biçer’e çarptı.

KAZA SONRASI DURUM HIZLA İLGİLENDİ

Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildiriyor. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Osman Biçer’in hayatını kaybettiğini tespit ediyor. Yapılan incelemelerin ardından Biçer’in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürülüyor.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Cipin sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alınıyor. Kazanın, Osman Biçer’in kırmızı ışık yanmasına rağmen yolun karşısına geçmek istemesi nedeniyle meydana geldiği bildiriliyor.