Yaşlı Adam Fındık Bahçesinde Bulundu

ÖLÜ BULUNAN YAŞLI ADAMIN CENAZESİ KALDIRILDI

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde yaşlı bir adam, yakınları tarafından fındık bahçesinde hareketsiz halde bulundu. Olay, Çandır Mahallesi’nde gerçekleşti. Akrabaları, hayvanlarını almak için bahçeye gittiklerinde, yaşlı adamın fındık bahçesinin zemininde hareket etmediğini fark etti.

CENAZE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi ve olay yerine sağlık ile jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından yaşlı adamın cansız bedeni, otopsi için Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. Yaşlı adam, Çaybaşı’nda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.