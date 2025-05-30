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Yaşlı Adam İhlamur İçin Ağaçtan Düşüp Yaralandı

İZMIT’TE YAŞLI ADAM ıHLAMUR TOPLARKEN YARALANDI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, ıhlamur toplamak için çıktığı ağacın üzerinde dengesini kaybederek demir korkulukların üzerine düşen 65 yaşındaki B.B. yaralandı. Olay, Kadıköy Mahallesi’ndeki Kadıköy Merkez Yeşil Cami’nin bahçesinde gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI

Edinilen bilgiye göre, B.B. ağaca çıktığı esnada ayağı kayarak kalçasını demir korkuluklara sapladı. Durumu gören cami cemaati hemen harekete geçerek yardıma koştu. Vatandaşlar, B.B.’yi saplanan demirden kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu hastaneye kaldırdı.

CEMAATTEN AÇIKLAMA

Yaşananları paylaşan cami cemaatinden Recep Aslan, “B.B., ıhlamur toplamak için izin istedi. İzin verilince ağaca çıktı. Çıkarken ayağı kaymış ve düştü. Düşerken kalçasına demir girdi. Biz geldiğimizde başı aşağıdaydı ve demirin içerisindeydi. El birliği ile indirdik. Ambulansla hastaneye kaldırıldı” ifadelerini kullandı.

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