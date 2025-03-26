Yaşlı Adam Kamyon Kazasında Hayatını Kaybetti

KAZA ANININ GÖRÜNTÜLERİ GÜVENLİK KAMERASINDA

İzmir’de, yolun karşısına geçmeye çalışan 91 yaşındaki bir yaya, bir kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, dün saat 14.00 sıralarında Ödemiş ilçesi Şehit Özpolat ile Karşıyaka caddelerinin kesişim noktasında gerçekleşti. 91 yaşındaki Mehmet Yeşim, seyir halindeki İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresine ait 34 CTZ 983 plakalı kamyonun çarpması sonucu feci bir şekilde hayatını kaybetti.

VATANDAŞLAR DURUMU HEMEN BİLDİRDİ

Talihsiz yaşlı adamı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemlerini alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Yeşim’in kaza yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Feci şekilde hayatını kaybeden Mehmet Yeşim’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kamyonun sürücüsü N.T., ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.