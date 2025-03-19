Yaşlı Adam Kira Anlaşmazlığı Nedeniyle Çadırda Yaşıyor

YAŞLI ADAMIN ZOR DURUMU

Eskişehir’de kira sorunları yaşayan 76 yaşındaki Eyüp Altıntaş, evden çıkarıldıktan sonra boş bir araziye çadır kurarak yaşamaya çalışıyor. Odunpazarı ilçesine bağlı Alanönü Mahallesi’nde bulunan müstakil evde yaşayan Altıntaş’ın iddiasına göre, ev sahibi kiraya ek olarak her 6 ayda bir 2 bin lira artırmak istedi. Emekli maaşı olmayan yaşlı adam, bu artışı karşılayamayacağını belirterek, kirayı bin liraya düşürmek için pazarlık yaptı. Ancak ev sahibi, Altıntaş’ın evden çıkmasını talep etti.

ÇADIRDA YAŞAMAYA BAŞLADI

Ev sahibinin talebi üzerine Eyüp Altıntaş, dışarıda kalmamak için bir çözüm aramaya başladı. Ev sahibiyle fazla direnemez bir duruma düşen yaşlı adam, evin yanındaki boş arazide demir profillerden bir çadır inşa etti. Kaynattığı iskelet üzerine branda giydiren Altıntaş, evdeki eşyalarını çadıra taşıdı. Burada yaşamaya çalışan Altıntaş, komşularıyla çadırının önünde yemek yerken, su ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ifade ediyor.

ZOR ŞARTLAR ALTINDA YAŞIYOR

Eyüp Altıntaş, durumu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ev sahibim 6 aydan 6 aya kira artırdı. ‘Eğer vermezsen çık’ dedi. Aylık kiram 4 bin lira, 6 aydan 6 aya 2 bin lira istiyor. Ben, yaşlılık parası alıyorum, başka bir gelir kaynağım yok. Kadın çık dedi, tartıştık ama uğraşamam. O yüzden mecburen çadırı kurdum, malzemelerin hepsini çadıra taşıdık. Tuvalet yok, su yok. Komşular yardımcı olmasa hiç ayakta duramıyorum. Onların verdiği yemekle idare ediyorum” şeklinde konuştu.