Yaşlı Adam Mezarlıkta Hayatını Kaybetti

ŞEYH SEYYİD KUTBİDDİN MEZARLIĞI’NDA HÜZÜNLÜ VAKA

Samsun’un İlkadım ilçesindeki Şeyh Seyyid Kutbiddin Mezarlığı’na iftar yemeği almak için giden 81 yaşındaki Hasan Bura, yemek sonrası dinlenmek için bir bankta oturduğu sırada fenalaşarak hayatını kaybetti.

İFTAR SONRASI HASTANE KONTROLÜ

İftar saati sırasında, Şeyh Seyyid Kutbiddin Cami ve Türbesi’nin yanında bulunan aşevinden yemek alan Bura, bir süre sonra mezarlıkta dinlenmeye geçti. Çevredeki vatandaşlar, Hasan Bura’nın uzun süre hareketsiz kaldığını gördü ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, Bura’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

GEÇİRDİĞİ AMELİYAT SONRASI TARİHİ BİLGİLER

Yapılan araştırmalar neticesinde, Hasan Bura’nın üç gün önce kalp krizi geçirdiği ve bypass ameliyatı olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri, yaşlı adamın ölümünü doğal nedenlere bağladı. Hasan Bura’nın cenazesi, otopsi işlemleri için Kıranköy Mezarlığı Gasilhanesi’ne götürüldü. Mezarlıkta iftar yemeğini aldıktan sonra hayata gözlerini yuman Hasan Bura’nın vefatı, mahallede derin bir üzüntü meydana getirdi.