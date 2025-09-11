Yaşlı Adam Motosiklet Çarpmasıyla Yaralandı

KAZA ANINDA GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Karaman’da, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaşlı adam motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Hisar Mahallesi’ndeki Şehit İsa Kiriş Caddesi’nde gerçekleşti.

YAŞLI ADAMIN YARALANMA ANI

Edinilen bilgilere göre, 85 yaşındaki Hasan T., marketten ekmek aldıktan sonra yaya geçidinden yola geçmek istedi. Bu sırada O.K. (31) idaresindeki 70 ACS 323 plakalı motosiklet, yaşlı adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hasan T. yere savruldu ve kanlar içinde kaldı. Motosiklet sürücüsü de kazada yaralandı.

İLK MÜDAHALE VE HASTANE

Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı adamın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Motosiklet sürücüsünün ise hafif yaralı olduğu bildirildi.

OLAY YERİ İNCELEMESİ VE TAHKİKAT

Kaza yerinde olay yeri inceleme ekibi gerekli çalışmaları yaptıktan sonra motosiklet çekici ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.