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Yaşlı Adam Polis Dikkatiyle Dolandırılmaktan Kurtuldu

ŞÜPHELİ TELEFON GÖRÜŞMESİ

Karabük’te bir yaşlı adam, güvenlik görevlisi ve polis ekiplerinin dikkati sayesinde telefonda kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan bir dolandırıcıdan kurtuldu. Karabük’te yaşayan 76 yaşındaki Tahsin Ertekin, dolandırıcı tarafından arandı. Dolandırıcı, Ertekin’e eşinin kimlik bilgilerinin terör örgütü mensupları tarafından çalındığını ve bu nedenle bazı banka işlemleri yapması gerektiğini söyledi.

BANKA GÖREVLİSİNİN DİKKATİ

Yaklaşık 40 dakika süren telefon görüşmesinin ardından Ertekin, kendisine talimat veren dolandırıcı ile birlikte bankaya gitti. Banka görevlisi, Ertekin’in hal ve hareketlerinden şüphelenerek yaptığı görüşme sonrası, yaşlı adamın dolandırılma ihtimalinin yüksek olduğunu fark etti. Durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

POLİS EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, Ertekin’e para gönderip göndermediğini sorarak, bu tür yöntemlerin dolandırıcılar tarafından sıkça kullanıldığını belirtti. Güvenlik görevlisi ve polislerin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtarılan Ertekin, olayın ardından yakınlarına teslim edildi.

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