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Yaşlı Adam Tır Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

YAŞLI ADAM TIRIN ÇARPMA SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Tekirdağ Çorlu’da yaya geçidinden karşıya geçen bir yaşlı adam, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, Zafer Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki Çorlu Devlet Hastanesi girişindeki kavşakta gerçekleşti. Hastaneye yönelen yaya geçidinden geçen Fahat Özdoğan (78), tanımlanamayan bir tırın çarpmasıyla ağır yaralandı.

KAZA SONRASI AYAKTA KALAMADI

Özdoğan, kazanın ardından hemen kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ayrıca, tır şoförünün kaza sonrasında kaçtığı ve Lüleburgaz Büyükkarıştıran mevkiinde yakalandığı bildirildi. Tır şoförünün, yayaya çarptığını fark etmediğini iddia ettiği öğrenildi. Olay ile ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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