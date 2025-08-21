Yaşlı Adamı Arama Çalışmaları Devam Ediyor

KAYBOLAN YAŞLI ADAMI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çorum’un İskilip ilçesinde, ekmek almak amacıyla evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan yaşlı adam için arama çalışmaları devam ediyor. Eldivas Babayiğit (86) isimli yaşlı adamın kaybolmadan önceki son anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, 16 Ağustos günü saat 14.00 civarında Uludere Mahallesi’nde gerçekleşti. İskilip ilçesine bağlı Yerliköy’de yaşayan Babayiğit, İskilip ilçe merkezindeki kızıyla buluşmak için yola çıktıktan sonra geri dönmedi.

AİLESİ İHBARDA BULUNDU

Babayiğit’ten uzun süre haber alamayan ailesi, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine AFAD, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Kaybolduğu gün akşam saatlerinde torununa telefonla ulaşan Babayiğit, “Kayboldum, düştüm, kafam yarıldı. Burada öleceğim” dedi. Bu durum, arama ekiplerinin çalışmalarını yoğunlaştırdı. Telefon sinyalinin tespit edildiği bölge ve çevresinde devam eden arama faaliyetlerine rağmen yaşlı adamla ilgili herhangi bir iz bulunamadı.

115 personelin ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen arama çalışmalarında kadavra köpekleri ve dronlar da kullanılıyor. Diğer taraftan, yaşlı adamın kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasında kaydedilen görüntülerde, Babayiğit’in elinde ekmekpoşetiyle yürüdüğü gözlemleniyor.