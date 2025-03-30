Yaşlı Adamın Uyuyakalmasıyla Çıkan Yangın Söndürüldü

YAŞLI VATANDAŞIN UYUMASI YANGINA NEDEN OLDU

Eskişehir’de, yaşlı bir adamın ağzında sigara ile uyuyakalması büyük bir yangına yol açtı. Olay, Alaönü Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan üç katlı bir binanın 3’üncü katında gece saatlerinde gerçekleşti. İddialara göre, tek başına yaşayan yaşlı adam, ağzındaki yanan izmarit nedeniyle evdeki eşyaları tutuşturdu. Dumanların hızla yayılması üzerine uyanan adam, camdan dışarı çıkarak “Kedilerim yanıyor” diye bağırarak çevredeki insanlardan yardım istedi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Aldığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere 2 arasöz ve çok sayıda personel ile hemen müdahale etti ve yangını kısa bir süre içerisinde kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Üst kattaki komşular ve çevredekiler, tüm meydana gelenleri adeta bir film gibi seyretti. Yangın sırasında yaşlı adamın kedilerinin saklanarak alevlerden etkilenmediği öğrenildi. Polis ekipleri, olay hakkında detaylı bir inceleme başlattı.