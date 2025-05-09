Yaşlı Çift Alarm Etti, Ekipler Geldi

KONYA’DA YAŞLI ÇİFTİN KAPISI AÇILMADI

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, evlerinin kapısını açmayan yaşlı çift, yardıma çağrılan ekipleri alarma geçirdi. Ekipler uzatılan itfaiye merdiveni ile balkona çıkarken, 97 yaşındaki ev sahibi, gürültü üzerine balkonuna çıkıp ekipleri karşıladı. Olay, Hacıarmağan Mahallesi’nde meydana geldi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Dört katlı apartmanın ikinci katında yaşayan yaşlı çiftin bakıcısı, kapının defalarca zili çalmasına rağmen açılmaması ve telefondan da çifte ulaşamaması nedeniyle sağlık ekipleri ile mahalle muhtarından yardım talep etti. Durumu endişe verici bulan ekipler hızlıca adrese yönlendirildi. Kısa süre içinde ambulans bina önünde beklemeye başladı ve itfaiye ekipleri, daireye girebilmek için harekete geçti.

MEHMET TAŞKESEN’İN ŞAŞKINLIĞI

Balkona itfaiye merdiveni uzatılırken, itfaiye ve polis ekibi merdiven yardımıyla balkona ulaştı. Ekipler balkona girdiği sırada, evdeki 97 yaşındaki Mehmet Taşkesen de gürültüleri duyup balkon kapısını açtı. Ekipleri balkonda görünce şaşkına dönen Taşkesen, görevlilerle birlikte daireye girdi. Uzun bir süre açılmayan kapı bu sefer açıldı. Bakıcı kadın, mahalle muhtarı ve diğer görevliler, kapının içerden açılması sonrası rahatladı.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Mehmet Taşkesen’in yatalak hasta olan eşiyle birlikte yaşadığı öğrenilirken, kapıyı açamamasının nedeni olarak zili duymaması gösterildi. Durumun olumsuz olmadığı belirtildi.