Yaşlı Çift, Her Bayram Çocuklara Harçlık Veriyor

YAŞLI ÇİFT BAYRAM GELENEĞİ SÜRDÜRÜYOR

Adana’nın Kozan ilçesinde, yaşlı bir çift her bayramda çocuklara harçlık vererek onların mutluluğuna katkı sağlıyor. Ali ve Zeycan Baysal çifti, 20 yıl önce yerleştikleri Ağlıboğaz Mahallesi’nde her bayramın ikinci günü çocuklarla buluşarak onlara harçlık veriyor. Geçtiğimiz bayramda da bu güzel geleneği devam ettirerek, mahalledeki çocukları harçlıksız bırakmadılar.

ÇOCUKLAR DÜZENLİ OLARAK SIRAYA GİRİYOR

Her bayram olduğu gibi bu yıl da saat 2’de bir araya gelen yaşlı çift, mahalledeki çocuklara tek tek harçlıklarını dağıttı. Çocuklar, bayram harçlıklarını almak için her defasında sıraya girdiklerini ve bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini belirtiyor. Ali Baysal, “Bu yıl da bayramda çocuklarımızla bir araya gelmenin sevincini yaşıyoruz. Yaklaşık 600 çocuğumuza harçlıklarını verdik. Bu gelenek büyümeli. İmkanı olan herkes oturduğu mahallesinde harçlık geleneğini sürdürmeli” diyor.

ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU ONLARI SEVİNDİRİYOR

Eşi Zeycan Baysal ise bu geleneği sürdürebilmenin kendilerine büyük bir mutluluk verdiğini dile getiriyor. Zeycan Baysal, “20 yıl önce bu mahalleye taşındık. Taşındığımız günden beri her bayram bu geleneği sürdürüyoruz. Çocuklarımız mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz. Onların gözlerinde ışığı görmek bizleri de mutlu ediyor” ifadelerini kullanıyor.