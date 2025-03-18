Yaşlı Kadın Arızalı Asansör Nedeniyle Mağdur Oldu

ASANSÖR ARIZASI TEPKİLERE SEBEP OLDU

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, yaşlı bir kadının asansör çalışmadığı için zor durumda kalması büyük tepkilere yol açtı. 78 yaşında ve kronik hastalıkları olan bir kadın, Tapu Müdürlüğü işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla asansörlerin 4 aydır arızalı olması nedeniyle, merdivenlerden sürünerek çıkmak zorunda kaldı.

YETKİLİLERDEN ESNEKLİK BEKLENİYORDU

İddialara göre, Emine Akbaba, oğlu Murat Akbaba ile gayrimenkul satış işlemleri için Suruç Tapu Müdürlüğüne gitti. Yaşlı kadına giriş katta imza vermesi gerektiği belirtildi. Murat Akbaba, annesinin hasta olduğunu ve merdivenleri çıkamayacağını dile getirerek yetkililerin bu konuda esneklik göstermelerini istedi. Ancak bu talep geri çevrildi ve yaşlı kadın, çalışmayan asansörler yüzünden merdivenleri kullanmak zorunda kaldı.

PSİKOLOJİK ETKİLERİ OLDU

Murat Akbaba, yaşanan olayın annesinin psikolojisini olumsuz etkilediğini ifade etti. “Annemin durumu beni psikolojik olarak kötü etkiliyor. Tapu Müdürlüğüne gidip annemin yukarı çıkamayacağını, imzasını aşağıda almalarını söyledim fakat kendileri ‘annenizi yukarı getirmek zorundasınız’ dediler,” şeklinde konuştu. Akbaba, annesinin kronik hastalıkları olduğunu belirtirken, merdivenlerden sürünerek inmesine neden olan durum karşısında üzgün olduğunu sözlerine ekledi.

MAĞDURİYETİ GİDERME ÇABALARI

Murat Akbaba, asansörün çalışmadığını ve devre dışı bırakıldığını ifade etti. “Asansöre yöneldim, baktım eski sistemle mandal takmışlar, asansör çalışmıyor. Sorduğumda en az 4 aydır kullanıma kapalı olduğunu söylediler. Mağduriyetimizi dile getirmek istiyoruz. Çok üzgünüm, psikolojik olarak da iyi değilim” dedi. Ayrıca, aynı katta Maliye ve Nüfus Müdürlüğü olduğu, her gün birçok yaşlı ve hasta bireyin merdivenleri kullanmak zorunda kaldığı öğrenildi.