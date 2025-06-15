Yaşlı Kadın Bayıldı, Ekipler Müdahale Etti

YAŞLI KADININ BAYILMASI

Eskişehir’de yalnız başına yaşadığı evinde baygınlık geçiren yaşlı kadın, itfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Olay, saat 16.00 sularında İstiklal Mahallesi Şirin Sokak’ta yer alan Değişim Apartmanı’nın 2’nci katında gerçekleşiyor.

APARTMAN SAKİNLERİ DURUMU BİLDİRİYOR

Edinilen bilgilere göre, apartmanda tek başına yaşayan 77 yaşındaki S.T. evinde rahatsızlanarak yere düşüyor. Kadının inleme seslerini duyan apartman sakinleri, durumu 112 Acil Servis’e iletiyor. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendiriliyor. Yaşlı kadının kapıyı açamayacak durumda olması üzerine itfaiye ekipleri devreye giriyor.

KAPININ KIRILMASI İLE KADIN BULUNUYOR

Ekiplerin kapıyı kırmasının ardından yerde baygın şekilde yatan kadınla karşılaşılıyor. Sağlık ekipleri ambulansta kadına ilk müdahaleyi yapıyor ve daha sonra kendisinin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındığı bildiriliyor.