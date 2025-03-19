Yaşlı Kadın Doğal Gaza Kavuşmadan Vefat Etti

DOĞALGAZ HAYALİ KURDUNUZ

Amasya’nın Taşova ilçesinde 5 yıl önce doğalgaz talep eden yaşlı bir kadın, bu hayaline ulaşamadan yaşamını yitirdi. 79 yaşında yaşamını yitiren Emine Yılmaz, geride “Ölmeden önce doğal gazın gelmesini istiyorum” sözlerini bıraktı. 2015 yılında ilçe genelinde verilmiş olan doğalgaz hattının 5 yıldır kendilerine ulaşmadığını belirten Emine Yılmaz, Sanayi Mahallesi’ndeki evinde bu konu üzerinde duruyordu.

YILMAZ’IN ÜZÜNTÜLÜ BEKLENTİSİ

Emine Yılmaz, “Sıcak suyla abdest alıp ibadetimi yapmayı istiyorum. Doğal gaz gelecek dediler. Biz de doğal gazı bekliyoruz. Daha gelmedi. Büyüklerime söylüyorum. Ölmeden önce doğal gazın gelmesini istiyorum” diyerek yaşadığı hayal kırıklığını ifade etmişti. 3 çocuk annesi olan Yılmaz, doğduğu yere ait özlemlerini dile getirirken, kamu kurumlarının doğalgaz sözünü tutmamasından ötürü duyduğu rahatsızlığı da belirtmiş oldu.

CENAZE TÖRENİ VE SON YOLCULUĞU

Cenaze namazı, Taşova Merkez Çarşı Camisi’nde kılındıktan sonra, Emine Yılmaz Doğu Mahallesi Mezarlığı’na defnedildi. Taşova’daki bu gelişme, yerel halkın doğalgaz ihtiyacı konusunda duyduğu sıkıntıları da tekrar gündeme getirdi.