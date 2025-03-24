Yaşlı Kadın Gaz Sızıntısından Hayatını Kaybetti

ACILI OLAYIN DETAYLARI

Amasya’da, evindeki ocaktan sızan gazdan zehirlenen 76 yaşındaki Fatma Kılıç, hayatını kaybetti. Kendisinin yalnız yaşadığı ve son 2 gündür telefonlarına yanıt vermediği için, durumdan endişelenen il dışındaki akrabalarının komşularına durumu bildirmesiyle olay ortaya çıktı.

KOMŞULARIN YARDIM ÇAĞRISI

Olay, Üçler Mahallesi’ndeki 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede yaşandı. Fatma Kılıç, mutfakta açık unutulan ocaktan sızan gaz nedeniyle zehirlendi. İki gün boyunca kendisinden haber alamayan il dışındaki akrabaları, endişelerine dayanarak komşularından yardım istedi. Komşuları, evin kapısını çaldıklarında içeriden hiç ses gelmemesi üzerine durumu polise bildirdi.

POLİS VE İTFAİYE MÜDAHALESİ

Polis ekipleri, 6 ay önce daireye taşınan Kılıç’ın evine itfaiye ekibiyle birlikte girdi. Mutfağa serdiği yatağın içinde hareketsiz bir şekilde yatan yaşlı kadınla karşılaştılar. Sağlık ekipleri, Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Fatma Kılıç’ın vefatından dolayı duyulan derin üzüntüyü dile getiren Üçler Mahallesi Muhtarı Coşan Aylak, “Fatma teyzemiz, çay içmek için ocağa çay koymuş. Yatağına yatmış. Çaydanlığın taşması sonucu eski tip ocaktan sızan gaz nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybettiğini öğrendik” ifadelerini kullandı. Mahalle sakinlerinden Macide Ağırman da, yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaşılmasıyla ilgili bilgi verirken, 2 gündür haber alınamaması üzerine dairenin kapısının açıldığını belirtti.

DEFİN İŞLEMLERİ VE SONUÇ

Hayatını kaybeden Fatma Kılıç’ın cenazesinin il merkezine bağlı Ardıçlar köyünde defnedileceği bildirildi. Olay, mahallede büyük bir üzüntüyle karşılandı.