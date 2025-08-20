Yaşlı Kadın Oğlundan Şiddet Gördü

OLAYIN GELİŞİMİ

Karaman’da 78 yaşındaki bir kadın, akıl sağlığı yerinde olmadığı öne sürülen oğlu tarafından darp edilerek evde sıkıştıkça zor durumda kaldı. Bu olay, Karamanoğlu Mehmet Bey Mahallesi’nde bulunan iki katlı bir evin ikinci katında gerçekleşti. İddialara göre, akıl sağlığı yerinde olmadığı belirtilen M.T. (40), annesi A.T.’yi darp ettikten sonra evi kapatarak oradan ayrıldı.

KOMŞULARIN MÜDAHALESİ

Gelişmeler üzerine komşular durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Evin dışına kendi başına çıkan yaşlı kadın, polis ekiplerine oğlu tarafından darp edildiğini ve sonrasında evden kaçtığını ifade etti.

HUZUREVİ TEKLİFİNE RET

Polis ekipleri, yaşlı kadını huzurevine yerleştirmek için öneride bulundu. Ancak yaşlı kadın bu teklifi şu sözlerle reddetti: “Ben ölürsem öleyim, onu uzaklaştırmanız yeter. Başka bir şey istemiyorum. Huzurevinde öleceğime kendi evimde öleyim.” Polis, M.T.’yi yakalamak için çalışmalar başlatırken, darp edilen kadın sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

GEÇMİŞİ GÖSTERİYOR

Öte yandan, yaşlı kadının oğlunun daha önce bir ay süreyle akıl hastanesinde tedavi gördüğü ve sonrasında taburcu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili sistematik bir tahkikat başlatıldı.