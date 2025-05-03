Yaşlı Kadın, Topu Patlattı Çocuklara Küfür Etti

OLAYIN GERİ PLANI

İstanbul’un Avcılar ilçesinde futbol oynayan çocukların topu bir yaşlı kadının bahçesine kaçtı. Deliorman Parkı’nda meydana gelen olayda, topunu almak için gelen çocuklar, kadının tepkisiyle karşılaştı. Yaşlı kadın, çocukların ısrarına rağmen elindeki çapa ile topu patlattı.

ÇOCUKLARA TEPKİ

Yaşlı kadının bu davranışı, çocuklar arasında tepkiye yol açtı. Çocuklardan biri, “Topa bir şey olursa evini yıkarız” diyerek kadının bu eylemine sinirlendi. Ancak kadın, bu söz sonrası daha da öfkelenerek çocuklara küfürler yağdırdı ve onlara taş attı.

MÜDAHALE VE GÖRÜNTÜLER

Olay sırasında, yaşlı kadının eşi müdahale ederek çocuklara toplarını geri verdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve yanındaki görüntülerde kadının topu patlatma anı ile küfür ettiği anlar kaydedildi. Bu olay sosyal medyada geniş yankı buldu ve izleyenleri şaşkına çevirdi.