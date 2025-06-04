Yaşlı Kadına Otomobil Çarptı

YAŞLI KADINA OTOMOBİL ÇARPTI

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Edinilen bilgilere göre, İskenderun’da İbrahim Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına 31 ASN 854 plakalı FIAT marka bir otomobil çarptı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Bu çarpma sonrası durumun ciddiyeti üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay anında yaşlı kadının, simit ve poğaça almak amacıyla karşıya geçtiği dikkat çekti. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.