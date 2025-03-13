Yaşlı Kadını 1.5 Milyon Lira Dolandırdılar

Vatandaşları kandırmak için her türlü yöntemi deneyen dolandırıcıların son kurbanı yaşlı bir kadın oldu. Balıkesir’in Bigadiş ilçesinde N.A. isimli yaşlı kadın, kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtan M.D. ve V.S. isimli şahıslara evinde bulunan yaklaşık 1 milyon 500 bin değerindeki ziynet eşyalarını ve dövizlerini teslim etti. Ziynet eşyaları ve dövizleri verdikten sonra dolandırıldığını fark eden yaşlı kadın, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

DOLANDIRICILARIN YAKALANMASI

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde, dolandırıcıların ticari taksi ile Bigadiş’ten ayrılıp, İstanbul’a gittikleri tespit edildi. Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, koordineli bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda şahıslar, Bursa çevre yolunda yakalandı.

Dolandırıcılık suçuna konu olan eşyalar, sahiplerine tam ve eksiksiz olarak teslim edildi. M.D. ve V.S. isimli şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı ve Kepsut Kapalı Cezaevine gönderildi.