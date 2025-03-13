Yaşlı Kadını Dolandıran Şahıslar Tutuklandı

DOLANDIRICILIK OLAYI

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde, kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtan iki kişi, yaşlı bir kadının yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizlerini alarak dolandırdı. Yaşlı kadını dolandıran şahısların, Bursa’da yakalandığı bildirildi.

ÖNCE ZİYNET EŞYALARINI ALDILAR

Edinilen bilgilere göre N.A. isimli kadın, kendilerini M.D. ve V.S. olarak tanıtan dolandırıcılara evinde bulunan değerli eşyalarını teslim etti. Ancak, ziynet eşyaları ve dövizleri verdikten sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, hemen İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmalarda dolandırıcıların ticari bir taksi ile bölgeden ayrılıp İstanbul’a gittiklerini tespit etti. Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonda, şahıslar Bursa çevre yolunda yakalandı.

Dolandırıcıların elinde bulundurduğu eşyalar, gerçekleştirilen operasyon sonucunda tam ve eksiksiz olarak yaşlı kadına geri teslim edildi. M.D. ve V.S. isimli şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kepsut Kapalı Cezaevine gönderildi.