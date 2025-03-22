Yaşlı Kadını Öldüren Damat Tutuklandı

OLAYIN ORTAYA ÇIKMASI

12 Mart akşamı Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Akkise köyünde, 80 yaşındaki Eşref Kış, teravih namazı için camiye gitti. Namaz sonrası evine döndüğünde içeriden dumanların yükseldiğini fark etti. Eşref Kış, hemen içeri girdiğinde eşi 77 yaşındaki Hatice Kış’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Durumu hemen bildirdiği olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İNCELEME SONUÇLARI

Yapılan ilk incelemelerde, Hatice Kış’ın 8 bıçak darbesiyle yaşamını yitirdiği ve cesedinin de ateşe verildiği belirlendi. Evde gerçekleştirilen incelemelerde, eve giren şüphelilerin Hatice Kış’ın kolundaki 3 altın bileziği ve evde bulunan altınları alarak kaçtığı tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Kargı Cumhuriyet Savcılığı ve Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili ayrıntılı inceleme ve araştırma başlattı. Hatice Kış’ın kızı ile dini nikahlı olan M.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli, suçunu itiraf ederek evden aldığı altınları gömdüğünü ve jandarma ekiplerine yerini gösterdi.