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Yaşlı Kadının Çöp Konteynerinde Yiyecek Araması

GÖRÜNTÜLER KALP YARIYOR

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde kaydedilen bir video, izleyenleri derinden etkiledi. Bir vatandaş tarafından çekilen bu görüntülerde, yaşlı bir kadının çöp konteynerinin içine girerek yiyecek aradığı anlar gözler önüne serildi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Kısa süre içinde sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandıran bu görüntüye birçok kullanıcı farklı yorumlar yaptı. “Bugün bayram öyle mi?”, “İçim acıdı”, “Bu durumda olması hepimizin suçu”, “Rabbim yardımcısı olsun inşallah” gibi ifadelerle duygu ve düşüncelerini paylaştılar.

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