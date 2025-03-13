Yaşlı Nüfus Oranı Artış Gösterdi

Yaşlı Nüfusun Artışı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayımladığı verilere göre, yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 yaş ve üzerindeki birey sayısı, 2019 yılında 7 milyon 550 bin 727 iken, 2024 yılında yüzde 20,7 artarak 9 milyon 112 bin 298 kişiye ulaştı. Yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı, 2019 yılında yüzde 9,1 iken 2024 yılında yüzde 10,6’ya yükseldi. Yaşlı nüfusun 2024 yılı verilerine göre, yüzde 44,6’sını erkekler, yüzde 55,4’ünü ise kadınlar oluşturuyor.

Gelecek Projeksiyonları

Demografik göstergelerdeki mevcut yapının devam edeceği senaryosuna dayanan projeksiyonlara göre, yaşlı nüfus oranının 2030 yılında yüzde 13,5, 2040 yılında yüzde 17,9, 2060 yılında yüzde 27, 2080 yılında yüzde 33,4 ve 2100 yılında yüzde 33,6 olacağı bekleniyor. Düşük doğurganlık senaryosunda ise bu oran, 2100 yılında yüzde 42,8’ye yükselebiliyor. Ayrıca, yüksek doğurganlık tedbirlerinin etkili olması durumunda, 2030 yılında yaşlı nüfus oranının yüzde 13,4 olarak öngörüldüğü kaydedildi.

Yaş Grubuna Göre Analiz

Yaşlı nüfusun dağılımına bakıldığında, 2019 yılında yaşlıların yüzde 62,8’inin 65-74 yaş grubunda, yüzde 28,2’sinin 75-84 yaş grubunda ve yüzde 9,1’inin ise 85 ve üzeri yaş grubunda olduğu ortaya çıktı. 2024 yılı verilerine göre, 65-74 yaş grubunun oranı yüzde 63,4, 75-84 yaş grubunun oranı yüzde 28,8 ve 85 yaş ve üzeri grubun oranı yüzde 7,8 oldu. 2024 yılında 100 yaş ve üzerindeki yaşlı birey sayısı ise 7 bin 632 olarak belirlendi.

Yaşlı Nüfusun Eğitim Durumu

Yaşlı bireylerin eğitim durumu incelendiğinde 2019 yılında okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 16,9 iken, bu oran 2023 yılında yüzde 12,5’e düştü. Bu süreçte, kadınların okuma yazma bilmemesi oranı, erkeklerin oranından 6 kat fazla olduğu gözlemlendi. 2019 yılında yaşlı bireylerin yüzde 45,5’i ilkokul mezunu, 2023’te bu oran yüzde 46,7’ye yükseldi.

Yaşlı Nüfusun Yoksulluk Durumu

2024 yılı itibarıyla toplam nüfusun yüzde 29,3’ü yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındayken, bu oran yaşlı nüfus için yüzde 23,3 olarak kaydedildi. Cinsiyete göre incelendiğinde, yaşlı erkeklerde bu oran yüzde 22,3, yaşlı kadınlarda ise yüzde 24,2 oldu.

Yaşlıların Günlük Yaşamda Fonksiyonları

2024 yılı verilerine göre, yaşlıların yüzde 85,7’si telefon kullanabiliyor, yüzde 55,1’i alışverişini kendi yapabiliyor, ve yüzde 61,1’i de yemeğini kendi hazırlayabiliyor. Yaşlıların günlük aktiviteleri arasında en yüksek oranlar, ilaçlarını kendi başlarına kullanabilme ve parasal işlerini yapabilme durumlarında görülüyor.

Tek Başına Yaşayan Yaşlılar

2024 yılında Türkiye’de toplam 26 milyon 599 bin 261 haneden 6 milyon 726 bin 583’ünde en az bir yaşlı birey yer aldı. Bu hanelerin yüzde 25,3’ünde en az bir yaşlı birey yaşıyor ve en az bir yaşlı fert bulunan hanelerin 1 milyon 750 bin 900’ünü tek başına yaşayan yaşlı bireyler oluşturuyor.

İnternet Kullanım Oranı

Yaşlı bireyler arasında internet kullanma oranı, 2019 yılında yüzde 19,8 iken, bu oran 2024 yılında yüzde 46,9’a yükseldi. Cinsiyete göre yapılan incelemede, yaşlı erkeklerin internet kullanma oranı yüzde 55,3, yaşlı kadınların oranı ise yüzde 39,3 olarak belirlendi. Bu durum, dijitalleşmenin yaşlı nüfus üzerinde etkili bir şekilde arttığının bir göstergesi.