Haberler

Yaşlı Vatandaş Yeni Müzik Önerdi

ŞANLIURFA’DA YAŞLI VATANDAŞIN MÜZİK TAVSİYESİ

Şanlıurfa’da bir yaşlı vatandaş, bir kafede çalınan müzikleri beğenmeyip, kendi müzik önerileri ile dikkatleri üzerine çekti. Müzik alanındaki bilgisiyle çevresindekileri etkilemeyi başaran bu vatandaşın tavsiyeleri, sosyal medya platformlarında gündem oldu.

MÜZİK TAVSİYELERİYLE ŞAŞIRTTI

Yaşlı adam, kafede çalan müzikler hakkında eleştirilerini dile getirirken, dinleyicilere sunduğu alternatiflerle de şaşkınlık yarattı. “Bob Marley, Madonna çal. Don’t cry for me. Frank Sinatra’nın ‘I did it my way’ yani ‘Bu yol benim yolum.’ Buradakilerin kafasına soktur. Andre Rieu… Klasik müzikte doğu-batı sentezi yapıyor” şeklindeki ifadeleriyle dikkat çekti. Bu tavsiyeleri, hem dinleyenleri hem de sosyal medyadaki kullanıcıları oldukça etkiledi.

ÖNEMLİ

Haberler

Afad, Afganistan’a Çadır ve Yardım Gönderdi

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde 6.0 büyüklüğünde deprem sonrasında 150 çadır ve gıda-hijyen malzemeleri bölgeye gönderildi.
Haberler

Kırıkkale’de 836 Hap Ele Geçirildi

Kırıkkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yorgan arasında gizlenmiş 836 sentetik ecza hapı bulundu. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.