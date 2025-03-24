Yaşlılar Haftası’nda Anlamlı Ziyaretler Yapıldı

YAŞLILAR HAFTASI ZİYARETLERİ

Yaşlılar Haftası şerefine, Kıbrıs Gazisi Mehmet Ozulu ve Şehit İdris Karakaşoğlu’nun ailesi ziyaret edildi. Bayburt Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında İl Müdürü Salih Köse ve Müdür Yardımcısı Hazar Altundaş, esnaf olan Kıbrıs Gazisi Mehmet Ozulu’yu iş yerinde bulup, Yaşlılar Haftası’nı kutladı.

GAZİ OZULU’NUN TEŞEKKÜRÜ

Ziyaretten oldukça memnun kalan Gazi Ozulu, Köse ve Altundaş’a teşekkürlerini iletti. Bunun yanı sıra 2012 yılında Bingöl-Muş kara yolu Kardeşler köyü mevkiinde teröristlerin saldırısında şehit düşen İdris Karakaşoğlu’nun annesi de evinde ziyaret edilerek, hayır duası alındı.

ŞEHİT ANNESİYLE SOHBET

Şehidin annesiyle bir süre sohbet eden Salih Köse, şehide Allah’tan rahmet dileyerek duygusal anlar yaşadı. Bu ziyaretler, toplumda yaşlılara ve şehit ailelerine duyulan saygının ve verilen önemin bir göstergesi oldu.