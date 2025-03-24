Haberler

Yaşlılar Haftası’nda Anlamlı Ziyaretler Yapıldı

YAŞLILAR HAFTASI ZİYARETLERİ

Yaşlılar Haftası şerefine, Kıbrıs Gazisi Mehmet Ozulu ve Şehit İdris Karakaşoğlu’nun ailesi ziyaret edildi. Bayburt Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında İl Müdürü Salih Köse ve Müdür Yardımcısı Hazar Altundaş, esnaf olan Kıbrıs Gazisi Mehmet Ozulu’yu iş yerinde bulup, Yaşlılar Haftası’nı kutladı.

GAZİ OZULU’NUN TEŞEKKÜRÜ

Ziyaretten oldukça memnun kalan Gazi Ozulu, Köse ve Altundaş’a teşekkürlerini iletti. Bunun yanı sıra 2012 yılında Bingöl-Muş kara yolu Kardeşler köyü mevkiinde teröristlerin saldırısında şehit düşen İdris Karakaşoğlu’nun annesi de evinde ziyaret edilerek, hayır duası alındı.

ŞEHİT ANNESİYLE SOHBET

Şehidin annesiyle bir süre sohbet eden Salih Köse, şehide Allah’tan rahmet dileyerek duygusal anlar yaşadı. Bu ziyaretler, toplumda yaşlılara ve şehit ailelerine duyulan saygının ve verilen önemin bir göstergesi oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Maçlar Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

Futbol tutkunları, 24 Mart'ta Şampiyonlar Ligi ve Avrupa ligleri gibi önemli karşılaşmaları izlemek için canlı yayın seçeneklerini inceliyor. Ayrıca, dünya liglerindeki maçların da keyfini çıkarıyorlar.
Haberler

İSKİ İstanbul’da Su Kesintisi Güncel Bilgi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 24 Mart'ta bazı ilçelerde su kesintisi olacağını açıkladı. Su kesintisi saatleri ve detaylar merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.