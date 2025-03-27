Yaşlılar Haftası’nda Huzurevinde Anlamlı Ziyaret

ANLAMLI ZİYARET DÜZENLENDİ

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü, 18-24 Mart Ulusal Yaşlılar Haftası münasebetiyle Elazığ Gazi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine özel bir ziyaret gerçekleştirdi. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı’nın organize ettiği etkinlikte, huzurevinde kalan yaşlı vatandaşlarla bir araya gelindi ve keyifli sohbetler edildi. Ayrıca çeşitli ikramlar sunuldu.

ÖNERİLER DEĞERLENDİRİLDİ

Ziyaret ekibi, yaşlıların öneri ve isteklerini duyduktan sonra, Huzurevi yönetimi tarafından bu özel hafta için hazırlanan resim ve el işi sergisini birlikte gezdi. Bu etkinlik, yaşlı vatandaşlarla samimi bir bağ kurmayı ve onların isteklerine önem vermeyi amaçlıyor.